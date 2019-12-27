ارتفاع ضحايا تحطم طائرة ركاب في كازاخستان إلى 14 قتيلا و35 مصابا

قالت السلطات في مدينة "ألماتي" إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة صباح اليوم الجمعة بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان ارتفع إلى 14 شخصا، بينما أصيب 35 آخرين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السلطات: "تم نقل ثمانية أطفال مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، كذلك تم نقل 5 أشخاص بالغين مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى المدينة رقم 4 في حالة حرجة، و توفي 14 شخصا على الفور".

وأضاف البيان، أنه تم نقل خمسة مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى ألماتي المتعدد التخصصات.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، عن تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.

وجاء في البيان: "بدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق، ويتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة.