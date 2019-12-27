نتنياهو يعلن عن توقعات بوتين بحرب مع إسرائيل

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتوقع إمكانية نشوب حرب بين روسيا وإسرائيل.

وبحسب نتنياهو فإنه أمكن أن تجد إسرائيل وروسيا نفسيهما في حرب لو لم تكن هناك علاقات بين زعيميهما.

ونقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله إن بوتين قال له إنه لو لا العلاقات بينهما فقد أمكن أن يجد بلداهما نفسيهما في صدام عسكري.

وقال نتنياهو لراديو الجيش إنه تم تجنب ذلك لأنه (نتنياهو) كان يلتقي بوتين كل بضعة أشهر.

وبحسب نتنياهو فإن إسرائيل وروسيا أصبحتا أربع مرات قاب قوسين أو أدنى من صدام عسكري لأن طائراتهما كادت أن تدخل في مواجهة في سماء سوريا.

وذكرت الصحيفة أن السفارة الروسية رفضت أن تعلق على مزاعم نتنياهو.