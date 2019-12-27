إيران: وجهنا صفعات قوية إلى القوات الأمريكية في الخليج 

قال مستشار ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، مساء أمس الخميس، إن الأعداء لن ينسوا أبداً الهزائم التي ألحقتها بهم القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، أن إيران وجهت 6 صفعات قوية إلى القوات العسكرية الأمريكية في الخليج.

وأفادت وكالة "تسنيم"، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات مستشار ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء رحيم صفوي، جاءت أثناء إلقائه كلمة بمناسبة اختتام مؤتمر "1500 شهيد" في محافظة هرمزكان (جنوب)، الخميس.

ونقلت الوكالة على لسان اللواء رحيم صفوي "أن الشهداء الذين سقطوا في الخليج وخلال فترة مواجهتهم مع أمريكا وجهوا 6 صفعات قوية إلى القوات العسكرية الأمريكية ولن ينسى الأعداء أبداً الهزائم التي ألحقتها بهم القوات المسلحة الإيرانية".

وأكد اللواء صفوي "أنه هناك المزيد من الهزائم بانتظار كل من تخول له نفسه العبث بأمن البلاد وكل من قام بفرض الحظر على الشعب الإيراني".

وقال اللواء رحيم صفوي، مستشار ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: "لقد كبدت جبهة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين في السنوات الأخيرة الكيان الصهيوني هزائم كبيرة، وأصبح شهداؤنا قدوة للشعب اللبناني، وأصبح الكيان الصهيوني يشعر الآن بعدم الأمان على الحدود المحتلة".

وتابع بالقول: "لقد استلهم الشعب اليمني درس المقاومة من شهدائنا وقاوم العدو لمدة خمسة أعوام، وعلى الرغم من أن مؤامرة الأمريكيين التي استمرت 7 سنوات دفعت سوريا والعراق إلى حالة من انعدام الأمن، فقد استطاع أبنائكم إلحاق الهزيمة بداعش وإنقاذ العراق وسوريا".