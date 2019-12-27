ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "فانفون" في الفلبين إلى 28 شخصا

ذكرت وكالة مواجهة الكوارث الفلبينية أن عدد ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب وسط الفلبين، في عيد الميلاد، ارتفع إلى 28، اليوم الجمعة، إضافة إلى 12 في عداد المفقودين، فيما تحركت السلطات لإعادة التيار الكهربائي، وحاول السكان إصلاح منازلهم التي تعرضت لأضرار.

ووصل الإعصار فانفون، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، وبلغت في ذروتها 150 كيلومترا في الساعة، وأدى لهطول أمطار غزيرة دون توقف على سلسلة جزر، دمرت مئات المنازل وأغرقت ثماني مناطق، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفانفون هو سابع إعصار يضرب الفلبين هذا العام وجاء في وقت عودة ملايين الفلبينيين، في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية، إلى الوطن للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلاتهم.

وظل نحو 43 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة، اليوم الجمعة، من أصل 185 ألفا تضرروا من الإعصار، الذي أدى إلى انهيار 49 منزلا وتهدم ألفين.

واضطربت حركة السفر على نطاق واسع، حيث ألغيت 115 رحلة، وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص بسبب تعليق خدمة العبارات، مع اشتداد العاصفة.

ولم يتضح سبب الوفيات، لكن مسؤولين قالوا إن بعض الضحايا سقطت عليهم أشجار أو تعرضوا للصعق أو الغرق.