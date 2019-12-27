إيران تعزي بضحايا تحطم طائرة مدنية في كازاخستان

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة عن تعازيه بضحايا تحطم طائرة ركاب مدينة كازاخستانية، والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.

طهران - سبوتنيك. وقال موسوي في بيان له: "نقدم تعازينا الحارة لحكومة وشعب كازاخستان إثر تحطم طائرة ركاب مدنية أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين".

وتمنى موسوي الصحة للمصابين، معبراً عن تعاطف بلاده مع الشعب والحكومة الكازاخستانية.

في صباح اليوم، الجمعة، فقدت طائرة تابعة لشركة طيران "بيك إير" والمتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، وعلى متنها 98 شخصا من بينهم خمسة من أفراد الطاقم، توازنها أثناء الإقلاع، واخترقت سياجًا خرسانيًا واصطدمت بمبنى من طابقين، وتم تعليق رحلات "فوكر 100" وعمليات الطيران.

وتجدر الإشارة ألى أن القنصلية العامة الروسية كانت قد أكدت عدم وجود رعايا روس على متن الطائرة المنكوبة.