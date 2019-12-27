اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ في اسطنبول وإغلاق مضيق البوسفور

اصطدمت سفينة بضائع بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا، اليوم الجمعة، مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم، الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية. وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا، فيما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن أن السفينة "سونجا إريدم" التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.

وقبل أيام قامت فرق خفر السواحل الإيطالية بعملية إنقاذ قبالة ساحل سانت أنتيوكو لسفينة اصطدمت بالساحل الإيطالي، يبلغ طولها 108 أمتار، وكانت متجهة إلى أليكانتي على الساحل الجنوبي الغربي لسردينيا ولكن بسبب ضعف الرؤية وظروف الطقس اصطدمت بالساحل.