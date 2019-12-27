ابنة بروس لي تقاضي سلسلة مطاعم لاستخدام صورة والدها

رفعت شركة تديرها ابنة بروس لي دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين، لاستخدامها صورة نجم الكونغ فو الراحل في شعارها دون تصريح، وطلبت تعويضا يتجاوز 210 ملايين يوان، أي ما يعادل 30 مليون دولار.

ورفعت شركة بروس لي انتربرايزس، التي ترأسها شانون لي ومقرها كاليفورنيا، دعوى قضائية أمام محكمة في شنغهاي، يوم الأربعاء، ضد سلسلة "ريل كونغ فو" للوجبات السريعة، وطالبتها بالامتناع عن استخدام الصورة، ودفع 88 ألف يوان إضافية لتغطية التكاليف القضائية، وذلك بحسب صحيفة "ذا بيبر".

كما طالبت الدعوى القضائية الشركة، التي تتخذ من قوانغتشو مقرا، بإصدار توضيح، في غضون 90 يوم،ا يقول إنه ليس لها صلة ببروس لي. وتقدم سلسلة ريل كونج فو أطباق الأرز وأصنافا صينية وتأسست في 1990 ولها فروع في أكثر من 57 مدينة بالصين.

وشعار الشركة رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام ويشبه بروس لي في هيئته ووضعية "الاستعداد للهجوم"، التي اشتهر بها النجم الراحل.

وكتبت الشركة على حسابها بموقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أن الدعوى القضائية "أربكتها" لأنها استخدمت هذا الشعار على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، وذكرت أنه على الرغم من مواجهة بعض المشكلات في الماضي فإنها حصلت على موافقة السلطات المحلية لاستخدام الشعار.

تأتي هذه القضية في وقت تعهدت خلاله الصين بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطبيق عقوبات أشد، وهي إحدى النقاط الأساسية في نزاع بكين التجاري مع الولايات المتحدة.