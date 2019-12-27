دبلوماسي روسي سابق: المناورات الروسية الإيرانية الصينية تحمل رسالة سلام

قال الدبلوماسي الروسي السابق، فيشيسلاف موتزوف، إن رسالة هذه المناورات لم تكن موجهة لأية دولة بعينها ولكنها دليل على نوايا الدول المشاركة في هذه المناورات كروسيا وإيران والصين لتحقيق الاستقرار والأمن الخليجي.

وتابع في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن "هذه الفكرة في حد ذاتها ليست هجومية بل تتمثل في الرغبة في تحقيق الاستقرار، ويكمن الهدف وراء هذه المناورات في جعل منطقة الخليج والمنطقة المحيطة خالية من خطر أي تهديدات أو اعتداءات أو حروب".

وأكد أن هذه المناورات لم توجه لأمريكا أو الدول الإقليمية أو الأوروبية بل ترمز إلى ضرورة حماية أمن الخليج وسلامه ومنع أي تحديات تحدث في هذه المنطقة وأنها مناورات سلام.

وكانت مناورات عسكرية بين إيران وروسيا والصين قد بدأت في بحر عمان والمحيط الهندي، والتي تستمر أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد غلام رضا طحاني إن أحد أهم إنجازات هذه المناورات هو أنها تؤكد على عدم امكانية عزل الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأضاف أن منطقة شمال المحيط الهندي منطقة مهمة جدا والأمن فيها مهم جدا ويقع على عاتق البحرية الإيرانية، وهذه الوظيفة نقوم بإنجازها بالتعاون مع الدول الأخرى.

يذكر أن المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين بدأت، صباح اليوم الجمعة، في بحر عمان والمحيط الهندي، وتستمر لأربعة أيام.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم المناورات العميد غلام رضا طحاني:" أحد أهم إنجازات هذه المناورات هو أنها تؤكد عدم إمكانية عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "منطقة شمال المحيط الهندي منطقة مهمة جدا، والأمن فيها مهم جدا، ويقع على عاتق البحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري الإيراني حفظ الأمن في هذه المنطقة".

وأضاف طحاني قائلا: "هذه الوظيفة نقوم بإنجازها بالتعاون مع الدول الأخرى، وفي سياق هذا التعاون تنطلق اليوم هذه المناورات لزيادة الخبرة في حماية هذه المنطقة".

وأشار المتحدث باسم المناورات إلى أن "هذه المناورات تشمل تكتيكات متنوعة، من جملتها إنقاذ سفينة من الحريق، وتحرير سفينة من القراصنة، وإطلاق النيران على أهداف معينة، والكثير من التمرينات الأخرى التي نسقت قبل بدء المناورات".

وأوضح أنه "من خلال هذه المناورات سوف نشهد رفع مستوى اقتدار القوات البحرية للدول الثلاث، الصين، روسيا، إيران، في المنطقة".

هذا وفي وقت سابق أفيد بأن مجموعة من السفن الحربية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي وبعد الانتهاء من التدريبات "اندرا-2019" توجهت إلى إيران. وفي أوائل الشهر الجاري، أعلن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، أن إيران وروسيا والصين سيجرون في المحيط الهندي مناورات بحرية مشتركة في 27 كانون الأول/ديسمبر، تحت عنوان "حزام الأمن البحري".