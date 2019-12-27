صادرات الأسلحة الألمانية تسجل رقما قياسيا في عام 2019

سجلت صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية هذا العام، رقما قياسيا جديدا، فاق بقليل ما تم تسجيله عام 2015، لتبلغ قيمتها 7.95 مليار يورو.

برلين - سبوتنيك . نقلت وكالة "دي بي إي" عن تقرير للحكومة الألمانية بهذا الشأن أعد ردا على استفسار نيابي: إنه "وفقا للوضع القائم يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الحكومة على ما تم توريده إلى الدول الأجنبية من المنتجات الدفاعية الألمانية بقيمة 7.95 مليار يورو ".

ونوهت الوكالة الألمانية إلى أن هذا الرقم يزيد عن المؤشر القياسي السابق الذي تم الوصول إليه في عام 2015 وقدره 7.86 مليار يورو.

يذكر أن قائمة الدول التي تقوم باستيراد المنتجات الدفاعية الألمانية تتصدرها هنغاريا ومصر والولايات المتحدة. كذلك وشملت المراكز العشرة الأولى الإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر وإندونيسيا. وجميعها من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف الناتو.