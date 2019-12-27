انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 2.2% في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، انخفاض معدل البطالة في اليابان واستقرار توافر الوظائف في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن معدل البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 2.2 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.4 بالمئة في الشهر السابق. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغة نسبته 2.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل في اليابان أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها استقرت عند 1.57 في نوفمبر/ تشرين الثاني، بما يتماشى مع المستوى المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول وكذلك متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.