تحطم طائرة في كازاخستان ونقل 47 شخصا إلى المستشفى مع وجود ناجين... صور وفيديو

تحطمت طائرة تابعة لشركة "بيك اير" كانت تحلق فوق العاصمة، نور سلطان، على متنها 98 شخصًا، من بينهم خمسة من أفراد الطاقم.

نور سلطان – سبوتنيك. قال وزير الصحة الكازاخية في مؤتمر صحفي إن ثمانية جرحى في حالة حرجة جدا بالإضافة إلى دخول 47 شخصا إلى المستشفيات، و38 آخرين في حالة معتدلة.

وكان نائب رئيس وزراء كازاخستان، رومان سكليار، قد قال إن عائلات وأسر ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في ألما آتا سيحصلون على تعويض "لا أحد سيبقى دون دعم حكومي، وسيتم تأمين المساعدة والدعم اللازمين لجميع أسر القتلى والمصابين" مشيرا إلى أن مبلغ التعويض ستحدده الحكومة لاحقًا.

🇰🇿 At least seven people have died after a Fokker 100 carrying 95 passengers and five crew members crashed shortly after takeoff near the city of Almaty in Kazakhstan on Friday morning. pic.twitter.com/LQ6gucbpbP — air plus news (english) (@airplusnews_EN) December 27, 2019

كما أشار سكليار إلى أن سبب تحطم الطائرة هو إما خطأ من الطيار أو لأسباب فنية.

وفي صباح اليوم، الجمعة، فقدت طائرة تابعة لشركة طيران "بيك إير" والمتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، وعلى متنها 98 شخصا من بينهم خمسة من أفراد الطاقم، توازنها أثناء الإقلاع، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين، وتم تعليق رحلات "فوكر 100" وعمليات الطيران.

وتجدر الإشارة ألى أن القنصلية العامة الروسية كانت قد أكدت عدم وجود رعايا روس على متن الطائرة المنكوبة.