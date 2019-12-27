إعلان مقتل عميد طيار إيراني تحطمت طائرته منذ يومين

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "كان من الصعب تحديد مكان تحطم المقاتلة والتحقق من مصير الطيار وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية رغم إرسال فرق البحث المختلفة من القوات الخاصة ووحدات من طيران الجيش والحرس الثوري والهلال الأحمر والمتسلقين المحليين وسكان المنطقة حتى تم بعد ظهر اليوم الجمعة التأكد من استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني".

يشار إلى أن هذا الطيار محمد رضا رحماني قد دخل الخدمة في سلاح الجو التابع للجيش في عام 1994 وقد أكمل دوراته التدريبية التمهيدية والتكميلية تحت إشراف الخبراء من طياري القوة الجوية للجيش .

وبعد إكمال دوراته التدريبية بدأ خدمته في القوة الجوية كطيار لمقاتلة من طراز "إف خمسة"، وبعد ذلك عمل كطيار لطائرةميغ 29 بعد أن أكمل دورة تدريبية على هذه الطائرة، وواصل مهامه في قاعدة الشهيد فكوري في تبريز.

يذكر أن مسؤول أمني إيراني كان قد أعلن عن تفاصيل جديدة بشأن حادث سقوط طائرة "ميغ 29" العسكري صباح الأربعاء الماضي في أردبيل.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مسؤول أمني في محافظة أذربايجان الشرقية "أن هذه الطائرة قد تمت صيانتها مؤخرا وأنها أقلعت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي من قاعدة الشهيد فكوري في تبريز مركز محافظة أذربايجان الشرقية.

وأفاد الوكالة بأن شهود عيان في منطقة "سرعين" التابعة لمحافظة أردبيل كانوا قد أكدوا سماعهم لأصوات طائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق جبل سبلان.

وأضاف مراسل الوزارة أن مروحية تابعة للجيش رصدت حطام الطائرة على سفوح قمة "بابا مقصود" في جبل سبلان، وتم إرسال مروحية تابعة للهلال الأحمر الإيراني وقوات الإغاثة الأخرى إلى تلك المنطقة.