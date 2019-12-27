الكرملين: بوتين بحث مع السيسي عودة رحلات الطيران بالكامل بين البلدين

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، عودة رحلات الطيران بالكامل بين البلدين.

وبحسب بيان الكرملين "تم التطرق إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك تنفيذ أكبر مشروع مشترك، وهو مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر".

وأضاف البيان أن "الزعيمين قد بحثا استعادة حركة الطيران بين البلدين بشكل كامل".

وأشار البيان إلى أن "الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب المصري".

وفي وقت سابق، أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية سيتم حلها قريبا

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، "آمل أن يتم حل هذه المشكلة في المستقبل القريب، وسيكون هناك المزيد من الاتصالات على أعلى مستوى، وأعتقد أننا سنتمكن من التقدم فيما يتعلق باستكمال جميع مناقشاتنا في هذا الاتجاه، وسيتم توفير الشروط لاستئناف الرحلات الجوية ليس فقط إلى القاهرة، حيث يسافرون بالفعل، ولكن أيضا إلى منتجعات البحر الأحمر - الغردقة وشرم الشيخ".

ورغم العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، فقد أدى سقوط طائرة الركاب الروسية في صحراء سيناء، في خريف 2015، إلى قرار روسي بوقف رحلات الطيران بين البلدين، حتى استيفاء شروط الأمان بالمطارات المصرية.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 4 يناير/ كانون الثاني 2018، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي السنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "كوغاليم آفيا" فوق سيناء في العام 2015.

وتم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل/ نيسان 2018، بعد انقطاعها إثر كارثة الطائرة.