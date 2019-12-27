حرائق الغابات الأسترالية تهدد شبكة المياه في سيدني

قالت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، إنها تركز على حماية محطات المياه والضخ والأنابيب وغيرها من منشآت البنية التحتية من حرائق غابات كثيفة حول سيدني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم هيئة المياه الأسترالية:"إنه على الرغم من الدمار واسع النطاق بسبب الحرائق فإن البنية التحتية لشبكة المياه لم تتضرر."

كما ذكرت هيئة المياه أنه لا توجد توقعات بهطول أمطار في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية في الأمد القصير مشيرة إلى أنها وضعت حواجز لحجب أي تدفق محتمل للحطام.

وبحسب الوكالة من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة مجددا في الولاية لنحو 40 درجة مئوية في مطلع الأسبوع المقبل مما يزيد اشتعال الحرائق بالقرب من سد واراجامبا الذي يوفر نحو 80 بالمئة من المياه لسكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين.

الجدير بالكر أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق منذ أسابيع واستغلوا انخفاض درجات الحرارة والجفاف قليلا في فترة عيد الميلاد.