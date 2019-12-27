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17:00 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    أسلحة كيميائية

    ويكيليكس تنشر وثائق مرتبطة بالهجوم الكيميائي على دوما السورية

    © AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
    العالم
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    نشرت وكالة "ويكيليكس" أربع وثائق متعلقة بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تشير إلى أن من قام بإجراء الاختبارات نفى استخدام غاز الكلور في مدينة دوما السورية.

    كما تحتوي الوثائق على معلومات بأن كبار المسؤولين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدروا أوامر بحذف هذه المعلومات من التقرير، الذي كان يعترف بأن "الهجوم الكيميائي" كان عبارة عن مسرحية.

    مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
    © Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
    الرئيس السوري: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت انحيازها وأنها مسيّسة ولا أخلاقية

    يذكر أنه سبق ونشرت "ويكيليكس" رسالة من أحد أعضاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى رئيس مجلس إدارة المنظمة ، روبرت فيرويذر. ويفيد هذا الشخص في رسالته أن زملاءه يشوهون المعلومات حول ما حدث.

    كما وأتهم الغرب مسبقا دمشق بشن هجوم كيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية وهددها بتوجيه ضربات عسكرية. واستخدمت منظمة "الخوذ البيضاء" لقطات فيديو لسكان دوما، بما فيهم الأطفال، يحاول الأطباء إنقاذهم من آثار مواد سامة كدليل عن الهجوم الكيميائي المذكور.

    ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، حينها، أن الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية هو تبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج. وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قد أفادت يوم 13 آذار/مارس 2018، بأن العناصر المسلحة تستعد للقيام بعمل استفزازي في الغوطة الشرقية مع تمثيل استخدام الأسلحة الكيميائية.

    ومن جهة أخرى زعم تقرير المنظمة الصادر في الأول من آذار/مارس، وتم نشره من قبل أرياس، بأنه تم أثناء الهجوم استخدام "مادة كيميائية سامة... ربما كلور". وأشارت الوثيقة ، على وجه الخصوص ، إلى أن أسطوانات الكلور تم إسقاطها من الجو، ما سمح لبعض الدول الغربية بإلقاء اللوم على الطائرات التابعة للقوات الجوية السورية. ومع ذلك، تم في وقت لاحق إصدار وثيقة أخرى تحتوي على تقييم هندسي من قبل خبير منظمة الحظر على الأسلحة الكيماوية، إيان هندرسون، تنص على أن "المراقبة التي تم تنفيذها في موقعي الحادث ، إلى جانب التحليل اللاحق ، تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تم وضع هذه الأسطوانات على الأرض بدلاً من إسقاطها من الجو".

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