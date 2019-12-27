برلماني إيراني: المناورات الصينية الروسية الإيرانية أرعبت أمريكا والغرب

وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنور، المناورات المشتركة الصينية الروسية الإيرانية في بحر عُمان والمحيط الهندي بأنها أثارت الرعب في أمريكا والغرب.

ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن ذو النور قوله اليوم الجمعة: "تدل هذه المناورات أننا نجحنا في إقامة تحالفات عسكرية ثنائية ومتعددة الأطراف في المنطقة، ومن شأن ذلك أن يكون لها دور مؤثر للغاية في الأمن الإقليمي وفي المساعدة في الحفاظ على أمن دول المنطقة"، مؤكداً أن الأمريكيين فشلوا في محاولاتهم عزل إيران على الساحة الدولية.

وتابع "أحد الأمثلة على هذه الإجراءات الأمريكية كان الجهد الدبلوماسي والعسكري ضد إيران في محاولتهم تشكيل تحالف في المنطقة وفرض القيود على إيران وإيجاد مشاكل أمنية لها، إلا أن الأمريكيين فشلوا في ذلك".

وأضاف "إيران شكلت لجانا عسكرية مشتركة مع 12 دولة في المنطقة ومن خلالها تم تشكيل تحالفات ثنائية ومتعددة الأطراف لها دور مؤثر في ضمان الأمن الإقليمي، وتضييق الخناق على دخول أمريكا والقوى الغربية إلى المنطقة".

وانطلقت مناورات عسكرية بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي صباح اليوم الجمعة، وتستمر 4 أيام. وقال المتحدث باسم المناورات العميد غلام رضا طحاني، إن أحد أهم إنجازات هذه المناورات هو أنها تؤكد عدم إمكانية عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن منطقة شمال المحيط الهندي منطقة مهمة جدا والأمن فيها مهم جدا ويقع على عاتق البحرية الإيرانية، وهذه الوظيفة نقوم بإنجازها بالتعاون مع الدول الأخرى.

وأشار المتحدث باسم المناورات إلى أن "هذه المناورات تشمل تكتيكات متنوعة، من جملتها إنقاذ سفينة من الحريق، وتحرير سفينة من القراصنة، وإطلاق النيران على أهداف معينة، والكثير من التمرينات الأخرى التي نسقت قبل بدء المناورات".

وأوضح أنه "من خلال هذه المناورات سوف نشهد رفع مستوى اقتدار القوات البحرية للدول الثلاث، الصين، روسيا، إيران، في المنطقة".

وكانت مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي وبعد الانتهاء من التدريبات "اندرا-2019" توجهت إلى إيران. وفي أوائل الشهر الجاري، أعلن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، أن إيران وروسيا والصين ستجري في المحيط الهندي مناورات بحرية مشتركة في 27 كانون الأول/ ديسمبر، تحت عنوان "حزام الأمن البحري".