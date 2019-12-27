ترامب يسخر من حذف محطة كندية لمشهده في فيلم "Home Alone"

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على حذف محطة تلفزيونية كندية لمشهده في الفيلم الشهير "Home Alone" (وحدي في المنزل)، الذي عرض بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس.

وسخر ترامب من حذف محطة "سي بي سي" الكندية لمشهده في الفيلم، إذ غرد عبر حسابه على "تويتر": "أعتقد أن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، لا يحب أن أجعله يدفع الأموال مقابل حلف الناتو أو التجارة".

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

وتابع في تغريدة أخرى أن "فيلم "Home Alone" لن يعود كما كان في السابق بعد حذف المشهد منه (أمزح فقط)".

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

ويظهر دونالد ترامب بشخصيته الحقيقية في مشهده من فيلم "Home Alone 2: Lost in New York"، من إنتاج عام 1992، وهو يرشد بطل الفيلم "كيفين ماكاليستر"، ويلعب دوره، ماكولي كالكن، إلى أحد الأماكن في فندق "بلازا"، الذي يمتلكه ترامب.

وبحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، فإن حذف محطة "سي بي سي" الكندية لمشهد دونالد ترامب من فيلم "Home Alone 2"، يعود إلى عام 2014، أي قبل توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم شبكة "سي بي سي" الكندية، أكد أن حذف مشهد ترامب من الفيلم، جاء من أجل الخروج إلى فصل إعلاني.