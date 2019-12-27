"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في بوركينا فاسو

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم تم على موقع عسكري في بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان لجماعة تابعة للتنظيم الإرهابي، أن أحد مقاتليها دخل القاعدة الواقعة في إقليم سوم وفجر سيارة ملغومة مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وفق وكالة "رويترز".

هذا وقتل 35 مدنيا غالبيتهم من النساء، يوم الثلاثاء الماضي، في هجوم شنه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري، في أحد أكثر الهجمات دموية التي يشهدها هذا البلد في غرب أفريقيا منذ خمس سنوات.

كما أدى الهجوم المزدوج الذي استهدف قاعدة عسكرية وبلدة أربيندا في إقليم سوم إلى مقتل سبعة جنود و80 متطرفا، وفق الجيش.