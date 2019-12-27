تركيا: سندشن مشروع "التيار التركي" لنقل الغاز الروسي في الثامن من الشهر المقبل

أعلن وزير الطاقة التركي، اليوم الجمعة، أن تركيا ستدشن مشروع "التيار التركي" في الثامن من يناير/ كانون الثاني من العام الجديد.

وقال الوزير التركي، فاتح دونماز، متحدثا عن مستقبل الاقتصاد التركي "سنكون دولة لا غنى عنها في الأسواق الدولية بفضل خطوط نقل الغاز الطبيعي المارة عبر أراضينا من الشرق والشمال"؛ بحسب وكالة "الأناضول".

من جهة أخرى كان قد أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، أن توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي" سيبدأ بعد بضعة أيام، وأضاف: "الممرات البحرية الجديدة ستزيد من أمن الطاقة في المنطقة الأوروبية، وستساعد أوروبا على تحقيق الأهداف البيئية".

جدير بالذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" (ترك ستريم) يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، وتمتد حتى كانون أول/ ديسمبر من عام 2019.