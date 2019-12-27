وزير الخارجية الأمريكي ينتقد "التقرير" الذي يفضح الاستخبارات الأمريكية

انتقد وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، فيلما أمريكيا، يفضح الاستخبارات الأمريكية.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، غرد "بومبيو": "شاهدت فيلم "The Report" (التقرير)، إنه خيالي. ولكي نكون واضحين، فإن الأشرار ليسوا هم محاربينا من جهاز الاستخبارات، ولكنهم الإرهابيين".

كما وجه وزير الخارجية الأمريكية، رسالة إلى كل عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية: "إلى كل زملائي السابقين وإلى كل الوطنيين الذين يعملون في الاستخبارات الأمريكية، الذين أبقونا آمنين منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001: أمريكا تدعمكم وتدافع عنكم وتحمي ظهركم، وكذلك أنا".

I watched “The Report.” Fiction. To be clear: the bad guys are not our intelligence warriors. The bad guys are the terrorists. To my former colleagues and all of the patriots at @CIA who have kept us safe since 9/11: America supports you, defends you and has your back. So do I. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 27, 2019

وتتمحور أحداث فيلم "The Report"، حول تقرير نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2014، والذي كشفت فيه عن استخدام وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أساليب التعذيب في تحقيقاتها مع المشتبهين بالإرهاب في معتقل غوانتانامو، ومعتقلات سرية حول العالم، منذ عام 2002 حتى عام 2008، خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن، بحسب مجلة "تايم" الأمريكية.

وقبل نشر التقرير، كانت "سي آي إيه" تقول إنها كانت تمارس أسلوب التحقيق القاسي، في إطار قانوني، وليس التعذيب، لهذا أثارت حقائق التقرير جدلا واسعا في الولايات المتحدة بين مؤيديه، الذين طالبوا بمحاسبة المتورطين في التعذيب، ومناهضيه الذين أعتبروه مضرا بالأمن الأمريكي.

وفيلم "The Report" من إخراج سكوت بيرنز، وإنتاج موقع التسوق الإلكتروني الأمريكي "أمازون"، ومن بطولة آدم درايفر وآنيت بيننغ، وطرح في دور العرض الأمريكية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مرشح للفوز بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثلة في دور مساعد.