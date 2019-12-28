الجيش البرازيلي يعزز قواته على الحدود مع فنزويلا

قام الجيش البرازيلي، اليوم السبت، بتعزيز قواتها على الحدود مع فنزويلا وذلك بعد يوم واحد من العثورعلى خمسة جنود فنزويليين فارين وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان وزارة الدفاع البرازيلية الذي جاء فيه: "تم العثور على الجنود الفنزويليين في محمية للسكان الأصليين على الجانب البرازيلي من الحدود".

وقال مصدر عسكري للوكالة:"قدموا أنفسهم على أنهم فارون ويجري استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا في هجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة في فنزويلا".

وأضاف المصدر إنه لم يتم بعد معرفة دوافعهم للفرار ولكنه قال إنه يشك في تورطهم في هجوم وقع في 22 ديسمبر/كانون الأول على قاعدة لقوات المشاة في جنوبي فنزويلا.

وكشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات ألقت القبض على 11 شخصا، لصلتهم بهجوم استهدف نقطة عسكرية نائية جنوبي البلاد.