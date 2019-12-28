الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، قرارًا روسيًا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة بهذا الصدد.

موسكو - سبوتنيك. وجرى التصويت على مشروع القرار الروسي، وحصل مشروع القرار على موافقة 79 دولة، وعارضته 60 دولة، وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت.

وينص القرار على "مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وتقول الوثيقة إن اللجنة الخاصة ستعقد جلسة تنظيمية لمدة ثلاثة أيام في أب/أغسطس 2020 في نيويورك للاتفاق على خطة وإجراءات للعمل في المستقبل بهذا الصدد، وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم عمل اللجنة.

يذكر أن مركز الخبرة القضائية والبحوث الليبي التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، شرقي البلاد، كشف في وقت سابق عن إنشاء إدارة للجرائم الإلكترونية وذلك بعد ارتفاع عمليات الابتزاز والجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي.