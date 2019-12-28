ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري وسط العاصمة الصومالية مقديشو إلى 50 شخصًا

القاهرة- سبوتنيك. ونقل "راديو دالسان" المحلي صباح اليوم السبت أن "حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة في أفغوي جنوب غربي مقديشو ارتفعت إلى 50 شخصا".

بينما قالت مصادر أمنية "من بين القتلى 4 أتراك يُعتقد أنهم الهدف الرئيسي للتفجير".، فيما أشار عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريحات للراديو أن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير.

يتبع...