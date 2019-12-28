كييف ودونيتسك ولوهانسك يعتزمون تنفيذ عملية تبادل للأسرى

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، داريا موروزوفا، أنه سيتم غدًا الأحد إجراء تبادل للأسرى بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا اعتمادًا على "صيغة 87 مقابل 55".

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت موروزوفا، في بيان اليوم السبت، "اتفقت كييف ودونباس على تبادل الأسرى بناء على مبدأ (الكل مقابل الكل) غدا الأحد، أي قبل ليلة رأس السنة الجديدة، حسبما اتفق زعماء مجموعة نورماندي، ومن المتوقع أن يُطلق الجانب الأوكراني 87 شخصًا، في مقابل إطلاق جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك سراح 55 شخصًا".



يذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا، في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلف من المواطنين.

كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من تصعيد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع، بين الحين والآخر، رغم عقد عددا من اتفاقات الهدنة بينهما.