المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان: تربطنا أواصر متينة مع إيران

وصفت المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان في شؤون الرعاية الاجتماعية، ثانيه نيشتر، علاقات بلادها مع جارتها، إيران، بالوطيدة.

وأدلت نيشتر بتلك التصريحات خلال اجتماعها بمساعد وزير الصحة الإيراني باقر لاريجاني، أمس الجمعة، في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، مؤكدة أن إيران وباكستان بلدان صديقان اختبر أحدهما الآخر، ووقفا معا في الأوقات العصيبة. ,وذلك بحسب وكالة "فارس".

وعلقت المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان، ثانية نيشتر، على النظام الصحي والعلاجي الإيراني، واصفة إياه بـ"الممتاز والحديث للغاية"، رغم الحظر الأمريكي الشديد.

وأكدت نيشتر على ضرورة اكتساب بلادها تجارب وخبرات النظام الصحي والعلاجي في إيران، منوهة إلى خطط الرعاية الاجتماعية لمؤسسة بي نظير بوتو، ومؤسسة مكافحة الفقر في باكستان.

ولفتت إلى أن الحكومة الباكستانية أطلقت برنامجا باسم "احساس" لدعم الشريحة الفقيرة، لاسيما في المجالين الصحي والعلاجي، داعية إلى الاستفادة من خبرات إيران في مجالات مكافحة الفقر والاستثمارات في مجال التعليم العالي للدفع بالخطط الحمائية للفقراء في بلادها.