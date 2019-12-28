الصين تطلق أحد أقوى صواريخها إلى الفضاء... فيديو

قامت الصين، اليوم أمس الجمعة، بإطلاق أحد أهم صواريخها إلى الفضاء في خطوة حاسمة نحو مهمتها المخطط لها للوصول إلى ​المريخ​ في عام 2020.

وذكر موقع "Business insider" أن ​الصاروخ الصيني​ "لونغ مارش 5" انطلق من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان الصينية ونقلت عملية إطلاقه على التلفزيون الرسمي مباشرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه "بعد أكثر من ألفي ثانية وضع القمر شيغيان 20 في المدار"، لافتة إلى أن "عملية الإطلاق تسمح باختبار تكنولوجيات أساسية لمهمات مقبلة في الفضاء"، مشيرة إلى أن "هذا ما يجعل الصاروخ الصيني موازيا لصاروخ "أريان 5" الأوروبي، والأمريكي "دلتا 4 هيفي"، أو الروسي "بروتون أم"، معتبرة أن "هذا الإطلاق يعتبر أحدى الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في عام 2020 وما بعده".

وتخطط الصين لإقامة محطة فضائية ضخمة في الفضاء الكوني حول الأرض بحلول 2022، ويفترض أن تصبح المحطة الوحيدة في الفضاء بعد أن تعود ​محطة الفضاء الدولية​ أي ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ و​أوروبا​ و​اليابان​ وكندا إلى الأرض في 2024.