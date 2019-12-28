متحدث حكومي: عدد ضحايا تفجير مقديشو أكثر من 26 قتيلا و60 مصابا وهو قابل للزيادة

أعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية اسماعيل مختار عمر ،اليوم السبت ،مقتل أكثر من 26 شخصاً وإصابة 60 آخرين جراء في تفجير العاصمة مقديشو.

وأضاف اسماعيل مختار عمر "عدد قتلى الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عند نقطة تفتيش مرشح للارتفاع"، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

وأدى الانفجار إلى مقتل العديد من طلاب جامعة بنادر أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الإنفجار.

هذا ووقع الإنفجار في وقت مبكر أثناء ذهاب معظم المواطنين إلى أماكن عملهم وتعليمهم ،مما قد يرفع نسبة الخسائر البشرية.

يتبع...