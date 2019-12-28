نقل سجلات رحلة الطائرة التي تحطمت في كازاخستان إلى موسكو لفحصها

صرح نائب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازخستاني بيرك كامالييف، اليوم السبت، بأن سجلات الرحلة الجوية للطائرة التي تحطمت يوم أمس الجمعة بالقرب من نور سلطان، ستنقل إلى موسكو لتسليمها إلى لجنة الطيران الحكومية المشتركة من أجل فك تشفيرها.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال كامالييف: "بالأمس، تحدث نائب رئيس الوزراء رومان سكليار مع رئيس لجنة الطيران الحكومية المشتركة، والليلة، في الساعة 18.40، يصل خبير إلى نور سلطان، قادماً من موسكو، حيث يعمل فريق التحقيق، وجرى إزالة سجلات الرحلة، وغداً سنرسل الصندوق الأسود إلى لجنة الطيران الحكومية المشتركة، لفك التشفير، في مدينة موسكو".

وكانت قد تحطمت طائرة تابعة لشركة "بيك اير" والتي كانت تحلق فوق العاصمة، نور سلطان، على متنها 98 شخصًا، من بينهم خمسة من أفراد الطاقم.

قال وزير الصحة الكازاخية في مؤتمر صحفي إن ثمانية جرحى في حالة حرجة جدا بالإضافة إلى دخول 47 شخصا إلى المستشفيات، و38 آخرين في حالة معتدلة.