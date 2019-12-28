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    اعتقالات المحتجين من قبل الشرطة في هونغ كونغ، 18 نوفمبر 2019

    مخصصات بملايين الدولارات لأفراد شرطة هونغ كونغ منذ بدء الاحتجاجات

    © AP Photo / Ng Han Guan
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    أشارت أرقام صادرة عن حكومة هونغ كونغ إلى أن المخصصات المالية لأفراد شرطة المدينة بلغت في مجملها 135 مليون دولار هونغ كونغ (17.3 مليون دولار) منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل ستة أشهر.

    مظاهرات في هونغ كونغ
    © REUTERS / THOMAS PETER
    نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ يواصلون الاحتجاجات في عيد الميلاد
    وتتكرر خلال الاحتجاجات مشاهد إطلاق أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع أو ضرب المحتجين بالهراوات في مناطق تجارية أو سياحية مهمة. وتكون الشرطة في المقابل هدفا للقنابل الحارقة وغيرها من المقذوفات التي يرشقها بها محتجون أغلبهم ملثمون.

    وفي رد مكتوب على أسئلة نواب مناصرين للديمقراطية، قال مكتب الخدمة المدنية إن السلطات دفعت 50 مليون دولار هونغ كونغ في شكل بدل وجبة لأفراد الشرطة في الشوارع ولموظفين عملوا لمدة 12 ساعة أو أكثر يوميا منذ بدء الاضطرابات.

    كما دفعت السلطات 85 مليون دولار هونغ كونغ في شكل علاوات تتعلق بالعمل، وفقا لوكالة "رويترز".

    وعبر المحتجون عن شكاوى واسعة النطاق من سوء تصرف الشرطة وتراجع رضا الرأي العام عن جهاز الشرطة إلى أدنى مستوى منذ بدء التسجيل وفقا لاستطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي العام في هونغ كونغ.

    وخففت الشرطة من قيود استخدام القوة في سبتمبر/ أيلول ومنحت أفرادها سلطات أكبر للتعامل مع المحتجين في الظروف الصعبة.

    وتجتاح المدينة الخاضعة لحكم الصين احتجاجات شابها العنف في كثير من الأحيان منذ يونيو/ حزيران مع تحول المعارضة الشعبية لمشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى مطالب بمزيد من الحريات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    هونغ كونغ
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