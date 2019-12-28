تركيا تدين إفراج أمريكا عن المدان بقتل القنصل التركي في 1982

أعربت أنقرة، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة لقرار القضاء الأمريكي إطلاق سراح مدان بقتل القنصل التركي في لوس أنجلوس، كمال أريكان، في عام 1982، بشكل مشروط.

وقال بيان للوزارة، "لقد علمنا للأسف أنه بالرغم من كل محاولاتنا، تمت الموافقة على الإفراج المشروط عن الإرهابي هامبيغ (هاري) ساسونيان، والذي ارتكب جريمة قتل قنصلنا العام في لوس أنجلوس، كمال أريكان، في هجوم غادر في 28 كانون الثاني/يناير عام 1982".

وتابع البيان أن "قرار المحكمة الأمريكية... يتنافى مع مبادئ القانون الدولي ومفهوم العدالة، ولا ينسجم مع روح مكافحة الإرهاب".