الرئيس الأوكراني: تبادل الأسرى في دونباس يجب أن يتم يوم غد الأحد

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن تبادل الأسرى في دونباس يجب أن يتم يوم غدٍ الأحد.

كييف، 28 ديسمبر - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي التابع لزيلينسكي خلال زيارته لمنطقة إيفانو فرانكوفسك، قوله "يجب أن يكون التبادل غدا، نحن في انتظار ذلك. لم يتم بعد الانتهاء من التحقق من جميع الأشخاص".

وفي وقت سابق، ناقش فريق الاتصال حول دونباس مسألة تبادل السجناء. وقال ممثل روسيا في مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف، إن أطراف النزاع وافقت على شروط الإفراج عن المعتقلين وتبادلهم قبل نهاية العام. كييف أكدت الاتفاق على تبادل السجناء في دونباس قبل نهاية العام. وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، داريا موروزوفا، اليوم السبت، أن تبادل الأسرى بين كييف ودونباس سيتم في 29 كانون الأول/ديسمبر.