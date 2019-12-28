إعلام: عدد قتلى تفجير العاصمة الصومالية يرتفع إلى 90 قتيلا

ووقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب في أفغوي، جنوب غربي مقديشو، صباح اليوم، بينما كان من بين القتلى مواطنان تركيان.
وقالت مصادر أمنية لراديو مستقبل المحلي إن "القتلى بينهم مهندسان تركيان، يُعتقد أنهما كانا الهدف الرئيسي للتفجير".
وأعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تعازيه لمصرع الضحايا، قائلا، في تغريدة عبر تويتر، "ليرحم الله الضحايا، مواطنان تركيان، والأبرياء في الصومال من الإخوة والأخوات، بتفجير إرهابي"، متابعا "سنقف دائما كإخوة للصومال، سيتواصل كفاحنا ضد الإرهاب بحزم".
May Allah’s mercy be upon our 2 citizens and innocent Somali brothers&sisters who lost their lives in the heinous terrorist attack perpetrated in #Mogadishu. Will always stand by brotherly #Somalia. Our fight against terrorism will resolutely continue.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 28, 2019
ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية.
وتشن القوات الأميركية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
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