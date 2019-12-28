الرئيس الأرميني يجري عملية جراحية خارج البلاد

أعلن المكتب الصحفي الرئاسي، اليوم السبت، أن الرئيس الأرميني أرمين سركسيان، أحرى عملية خارج البلاد.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي على موقع الرئاسة "خضع سركسيان للتدخل الجراحي خارج البلاد".

وأضاف البيان أنه في الأيام المقبلة "سيكون في مرحلة التعافي".

والجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات حول سبب العمل الجراحي والبلد الذي أجرى فيه العملية.