تركيا: يريدون تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن هناك من يريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى، ولو تحقق هذا سيأتي الدور على الدول الأخرى.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية قال تشاووش أوغلو إن منظمة التعاون لا تملك القوة الكافية لحل الصراعات المتواصلة في العالم الإسلامي وخاصة وسط انعدام الوحدة بين البلدان الإسلامية.

وكان قد اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أمس الجمعة، أن هناك قوة إقليمية تحاول تأسيس أنظمة قمعية لا تخضع للشعب في ليبيا.

وفي تغريدات له على "تويتر" اليوم الجمعة، أكد تشاووش أوغلو أن حكومة الوفاق الليبية طلبت دعما من تركيا، مشيرا إلى أن تركيا ستلتزم بتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين، لحماية مصالح بلاده وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط.

وقال ألطون في تغريدته:"لا نريد تحول ليبيا لمنطقة حرب، وهناك قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وجهود هذه القوة لتأسيس إدارة عميلة لن تنجح".

وأكد ألطون في تغريداته على ضرورة إنهاء جميع أشكال الدعم الخارجي للقوات التي تعمل ضد الحكومة الشرعية، مشددا على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية للبلاد.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ الأمس معارك وعمليات كر وفر بين الجيش الوطني الليبي ومجموعات تابعة لحكومة الوفاق.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، أن وحدات الجيش الوطني الليبي تحرز تقدمات واسعة نحو وسط العاصمة طرابلس، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة الوفاق.

وكان حفتر، قد أعلن في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة".

وتعهد المشير خليفة "منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، موصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".