الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على ملثمين بملابس سوداء في احتجاجات باريس

أفاد مراسل سبوتنيك بأن "ملثمين" يرتدون ملابس سوداء اشتبكوا مع الشرطة خلال مظاهرات في باريس اليوم السبت، وأن الشرطة الفرنسية لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع".

باريس - سبوتنيك. ووقعت اشتباكات أثناء الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات عندما تجمع الناس أمام مركز بومبيدو في قلب العاصمة الفرنسية. وألقى المتطرفون الحجارة على رجال الشرطة، وحطموا محطة للحافلات، وأحرقوا صناديق القمامة.

وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج.