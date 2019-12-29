زعيم أكبر حزب معارض في هولندا يعيد طرح مسابقة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد

ونشر فيلدرز على "تويتر" مساء السبت صورة كتب عليها "محمد، ودعا الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن، وقال فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".

Tegenhouden en terugsturen.

Nederland niet binnenlaten dat terroristische islamitisch tuig! https://t.co/VrJerc9pPY — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 28, 2019

تأتي دعوة فيلدرز بعد أكثر من عام من إلغاء مسابقة مماثلة في أغسطس/ آب من العام الماضي بعد اعتقال الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته، وخشية حدوث هجمات في البلاد.

Muhammad Goes to Parliament.



For the first time ever, a Muhammad cartoon contest will be organized in a parliament building.



I will announce the date soon.



You can already send your cartoon to:



muhammadcartoons@pvv.nl pic.twitter.com/ClQ06BYM32 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 13, 2018

وكانت منظمة "التعاون الإسلامي"، أدانت "بأشد العبارات" إعلان عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز عن المسابقة العام الماضي.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، عن "قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية التي تثير مزيدا من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات".

وفي 2005، نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنمركية رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد، ما قوبل بموجة تظاهرات عارمة على الصعيدين الشعبي والسياسي في العالم الإسلامي، وقد تعرضت عدة سفارات غربية للهجوم.