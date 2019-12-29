مشاهير ودعوا العالم في 2019... فيديو

ودع العالم في عام 2019، العديد من المشاهير العرب والعالميين في مجالات مختلفة.

ويتذكر "سبوتنيك" أشهر من رحلوا عن عالمنا خلال 2019، ومنهم الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، والرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والفنانين المصريين، عزت أبو عوف وفاروق الفيشاوي، ورئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، ورئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، والرئيس المصري السابق، محمد مرسي.

الرئيس الفرنسي جاك شيراك

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق، في 26 سبتمبر/ أيلول عن 86 عاما، وأصبح رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995، وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011.

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

رحل "بن علي" في 19 سبتمبر/ أيلول في المملكة العربية السعودية، بعد مغادرته تونس في منتصف كانون الثاني/ يناير 2011، بضغط من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمه

الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي

توفي في 6 سبتمبر/ أيلول عن 95 عاما، وحكم "موغابي" زيمبابوي 37 عاما بعد استقلالها عام 1980، وكان شخصية مثيرة للاستقطاب، إذ أحبه البعض لدوره في كفاح تحرير بلاده وكرهه البعض الآخر لأنه حكم دولة واعدة بسياسات اقتصادية مأساوية كما قمع معارضيه.

رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

توفي أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، في 23 ديسمبر/ كانون الأول، وولد في 13 يناير/كانون الثاني عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني قبيل الثورة في عام 1957 وعمره 17 عاما.

وبعد الاستقلال، تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق، و تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1994 تولى قيادة القوات البرية، وفي عام 2004 رقي الى رتبة فريق تولى قيادة الأركان.

وتمت ترقية صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، في سبتمبر 2013، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري.وبات بإمكانه المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء.

الممثل المصري عزت أبو عوف

رحل الممثل والموسيقار في 26 يونيو/ حزيران عن 71 عاما، وبدأ مشواره الفني بتأسيسه لفرقة "الفور إم" الغنائية، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وله رصيد حافل في السينما والدراما ومن أشهر أعماله فيلم "طيور الظلام" وفيلم "آيس كريم في جليم" و"أرض الخوف".

The Legend and our Gold actor ... we will miss you 💔 #عزت_ابو_عوف pic.twitter.com/tJi081Rx0b — Khal3d Samman (@Khal3dsamman) July 2, 2019

الممثل المصري سعيد عبد الغني

رحل الممثل المصري 18 يناير/ كانون الأول عن 81 عاما، وقدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة ومن أشهر أفلامه "إحنا بتوع الأتوبيس"، إذ حصل على شهادة تقدير عن دوره فيه وفيلم "حبيبى دائما".

وفاة الفنان سعيد عبد الغني بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 81 عامًا#روتانا_كلاسيك pic.twitter.com/WeJg3yTH5c — روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) January 18, 2019

الممثل المصري فاروق الفيشاوي

توفي "الفيشاوي" الذي كان من أهم نجوم السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات في 24 يوليو/ تموز عن 67 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن أشهر أفلامه "ديك البرابر" و"ليه يا بنفسج" و"ألوان السما السابعة" ومن أبرز مسلسلاته "الأصدقاء" و"الحاوي" و"أبنائي الأعزاء شكرا".

#عاجل

وفاة شقيق الفنان #فاروق_الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، ولم تكشف عن موعد الجنازة أو العزاء.

وكتبت "الكامل"، عبر حسابها على فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله ..الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي". pic.twitter.com/f67oteUUht — مجلة فواصل (@fawasil_net) November 10, 2019

الرئيس المصري محمد مرسي

غيب الموت الرئيس المصري السابق، في 17 يونيو/ حزيران، إثر نوبة قلبية خلال حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر التي وجهت إليه ضمن قضايا أخرى بعد عزله من حكم مصر في عام 2013 وهو منسوب إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

توفي في 25 يوليو/ تموز عن 92 عاما، وهو أول رئيس تونسي منتخب بالاقتراع العام في 2014، وتوفي قبل أشهر من انتهاء ولايته الرئاسية.

الممثلة الأمريكية دوريس داي

رحلت "داي" التي كانت واحدة من أشهر نجمات هوليوود في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في 13 مايو/ أيار عن 97 عاما، وبنت صورتها كفتاة "بريئة ومحبوبة" في سلسلة من الأفلام الرومانسية الكوميدية مثل "حديث الوسائد" والذي نالت عنه ترشيحا لجائزة الأوسكار وفيلم "لمسة المنك".

الممثل المصري محمد نجم

رحل محمد نجم، الذي يعد أحد رواد الكوميديا المسرحية المصرية، في 5 يونيو/ حزيران عن 75 عاما، واكتسب "نجم" شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها، مثل مسرحيات "عش المجانين" "اعقل يا مجنون" "عبده يتحدى رامبو" "أولاد دراكولا" "البلدوزر".

تألق بطلا لمسرحية (عش المجانين) التي كرس فيها مقولة صارت مثالا فكاهيا 《 #شفيق_يا_راجل 》، كما قدم عددا آخر من المسرحيات الكوميدية.

رحم الله الممثل الكوميدي المصري #محمد_نجم الذي أضحك الملايين. pic.twitter.com/lS3sE8LQ4Q — #ضياءالدين_بامخرمة (@dya_bamakhrama) June 5, 2019

الممثل المصري هيثم أحمد زكي

فجع الوسط الفني العربي لوفاة الممثل الشاب في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني عن 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وتوفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ومن أشهر أعماله الفنية فيلم "البلياتشو" و"حليم" ومسلسلات "السبع وصايا" و"كلبش الجزء الثاني".

معلومات مفاجئة لأول مرة… سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة https://t.co/XMjkftcpbZ pic.twitter.com/nRo9LRtBh2 — opinyatimes.com (@opinyatimes) December 26, 2019

المطرب المصري شعبان عبد الرحيم

رحل شعبان عبد الرحيم، الذي كان من أبرز المطربين الشعبيين في مصر، في 3 ديسمبر/ كانون الأول عن 62 عاما، وحقق شهرة واسعة من أغنيته "أنا بكره إسرائيل" و"هبطل السجاير" كما أنه شارك في بطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داوود عبد السيد.

الممثل الأمريكي لوك بيري

صدمت هوليوود لوفاة واحد من أشهر نجومها خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، في 4 مارس/ آذار عن 52 عاما، وصنع لوك بيري شهرته من بطولته للفتى المتمرد والجريء في المسلسل التلفزيوني الأمريكي في التسعينيات "بيفرلي هيلز 90210" وتوفي إثر إصابته بجلطة دماغية شديدة في منزله بإحدى ضواحي لوس أنجلوس.

Luke Perry is forever our heartthrob. 💗 From a teen idol on ‘Beverly Hills, 90210’ to a top TV dad on @CW_Riverdale, he captured the hearts of generations of fans. We're celebrating the actor’s life with a special online tribute: https://t.co/Hw15vdKlj8 pic.twitter.com/j3h1dNT9wq — Entertainment Weekly (@EW) March 5, 2019

الممثل المصري طلعت زكريا

غيب الموت الممثل الكوميدي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول عن 58 عاما، وبدأ مشواره الفني منذ تسعينيات القرن الماضي، بمشاركته في مسرحيات كوميدية منها "فارس وبني خيبان"، ثم لمع في أدوار البطولة الثانية في العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية، منها مسلسل "النوة" للمخرج محمد فاضل، وأفلام مثل "كلام في الحب"، حتى صعد إلى البطولة المطلقة في أفلام "طباخ الرئيس" و"حاحا وتفاحة".

الممثل البريطاني ألبرت فيني

رحل في 7 فبراير/ شباط عن 82 عاما، وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في مسرحيات وليام شكسبير وراح يتنقل بعدها بين السينما وأدوار مسرحية نالت إعجاب كبير وحاز على 3 جوائز "غولدن غلوب" ومن أشهر أفلامه "Murder on the Orient Express" و"Erin Brokovich" مع جوليا روبرتس.

Remembering the late Actor, Albert Finney (9 May 1936 – 7 February 2019) pic.twitter.com/EAIQXHMubr — 🇬🇧📺 Classic British TV 📺🇬🇧 (@Classicbritcom) May 9, 2019

الممثل المصري محمود الجندي

توفي الممثل المصري، الذي كان من أبرز نجوم العالم العربي في فترة الثمينينات والسعينيات من القرن الماضي في 11 نيسان/ أبريل عن 74 عاما، بعد مروره بأزمة صحية قصيرة، ويزخر مشواره الفني بالعديد من الأعمال الناجحة منها مسلسلات "دموع في عيون وقحة" و"الشهد والدموع" ومسرحية "علشان خاطر عيونك" وفيلم "حكايات الغريب".

إيلايجا كامنغز

رحل عضو الكونغرس الديمقراطي البارز في 17 أكتوبر/ تشرين الأول عن 68 عاما، ونال شهرة من أنه كان في صلب التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحكم.

2019 Marylander of the Year: Elijah Cummings https://t.co/j9ia2OkC1W — Victoria Benning (@VLBenning) December 29, 2019

روسي تايلور

رحلت الممثلة الأمريكية في 28 يوليو/ تموز عن 75 عاما، والتي أدت صوت الشخصية الكرتونية الشهيرة "ميني ماوس" حبيبة "ميكي ماوس" لأكثر من 3 عقود.

Russi Taylor, the voice of Minnie Mouse since the mid-1980s, has died, according to the Walt Disney Company. https://t.co/021levuYxF pic.twitter.com/Wn3ZLoQkqS — CNN (@CNN) July 28, 2019

المخرج المصري سمير سيف

توفي "سيف" الذي كان من أبرز مخرجي السينما المصرية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول عن 72 عاما، وقدم على مدى نصف قرن مدى نحو 30 فيلما، من أبرزها "غريب في بيتي" و"الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد، و"سوق المتعة" و"معالي الوزير" بطولة أحمد زكي ولبلبة.

د سمير سيف الله يرحمه و يغفرله فى كواليس افلامه مع الزعيم عادل امام - المشبوه و الغول و النمر و الانثى .. طوله العمر و الصحة للزعيم ❤ pic.twitter.com/lvCvVSxpPw — Sherihan غaly 💎 (@yousef_ghal) December 9, 2019

كما تعاون سمير سيف بشكل وثيق مع الفنان عادل إمام، وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام، بداية من "المشبوه" ثم "الغول" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"النمر والأنثى" و"المولد" و"شمس الزناتي".

المخرج التونسي شوقي الماجري

المخرج الكبير #شوقي_الماجري في ذمّة الله...

خالص مشاعر العزاء والمواساة لعائلته الكريمة والشعب التونسي الحبيب بهذه الخسارة الكبيرة إنسانيًا وفنيًّا. تاريخه الفنّي الكبير رح يبقى خالد في الذاكرة، رحمه الله🙏 pic.twitter.com/XgpFeswP01 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 11, 2019

رحل شوقي الماجري في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عن 57 عاما، اكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سوريا، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة، ومن أبرز الأعمال التي أخرجها مسلسل "دقيقة صمت" و"حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة "إيمي" العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، وفيلم "مملكة النمل".