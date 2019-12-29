تسجيل
13:05 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    قبر

    مشاهير ودعوا العالم في 2019... فيديو

    © AP Photo / Rogelio V. Solis
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103220/15/1032201556.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912291043903077-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-2019-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    ودع العالم في عام 2019، العديد من المشاهير العرب والعالميين في مجالات مختلفة.

    ويتذكر "سبوتنيك" أشهر من رحلوا عن عالمنا خلال 2019، ومنهم الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، والرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والفنانين المصريين، عزت أبو عوف وفاروق الفيشاوي، ورئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، ورئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، والرئيس المصري السابق، محمد مرسي. 

    الرئيس الفرنسي جاك شيراك

    توفي الرئيس الفرنسي الأسبق، في 26 سبتمبر/ أيلول عن 86 عاما، وأصبح رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995، وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011.

    الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

    رحل "بن علي" في 19 سبتمبر/ أيلول في المملكة العربية السعودية، بعد مغادرته تونس في منتصف كانون الثاني/ يناير 2011، بضغط من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمه

    الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي

    توفي في 6 سبتمبر/ أيلول عن 95 عاما، وحكم "موغابي" زيمبابوي 37 عاما بعد استقلالها عام 1980، وكان شخصية مثيرة للاستقطاب، إذ أحبه البعض لدوره في كفاح تحرير بلاده وكرهه البعض الآخر لأنه حكم دولة واعدة بسياسات اقتصادية مأساوية كما قمع معارضيه.

    رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

    توفي أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، في 23 ديسمبر/ كانون الأول، وولد في 13 يناير/كانون الثاني عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني قبيل الثورة في عام 1957 وعمره 17 عاما.

    وبعد الاستقلال، تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق، و تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء عام 1994 تولى قيادة القوات البرية، وفي عام 2004 رقي الى رتبة فريق تولى قيادة الأركان.

    وتمت ترقية صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، في سبتمبر 2013، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري.وبات بإمكانه المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء.

    الممثل المصري عزت أبو عوف

    رحل الممثل والموسيقار في 26 يونيو/ حزيران عن 71 عاما، وبدأ مشواره الفني بتأسيسه لفرقة "الفور إم" الغنائية، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وله رصيد حافل في السينما والدراما ومن أشهر أعماله فيلم "طيور الظلام" وفيلم "آيس كريم في جليم" و"أرض الخوف".

    الممثل المصري سعيد عبد الغني

    رحل الممثل المصري 18 يناير/ كانون الأول عن 81 عاما، وقدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة ومن أشهر أفلامه "إحنا بتوع الأتوبيس"، إذ حصل على شهادة تقدير عن دوره فيه وفيلم "حبيبى دائما".

    الممثل المصري فاروق الفيشاوي

    توفي "الفيشاوي" الذي كان من أهم نجوم السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات في 24 يوليو/ تموز عن 67 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن أشهر أفلامه "ديك البرابر" و"ليه يا بنفسج" و"ألوان السما السابعة" ومن أبرز مسلسلاته "الأصدقاء" و"الحاوي" و"أبنائي الأعزاء شكرا".

    الرئيس المصري محمد مرسي

    غيب الموت الرئيس المصري السابق، في 17 يونيو/ حزيران، إثر نوبة قلبية خلال حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر التي وجهت إليه ضمن قضايا أخرى بعد عزله من حكم مصر في عام 2013 وهو منسوب إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

    توفي في 25 يوليو/ تموز عن 92 عاما، وهو أول رئيس تونسي منتخب بالاقتراع العام في 2014، وتوفي قبل أشهر من انتهاء ولايته الرئاسية.

    الممثلة الأمريكية دوريس داي

    رحلت "داي" التي كانت واحدة من أشهر نجمات هوليوود في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في 13 مايو/ أيار عن 97 عاما، وبنت صورتها كفتاة "بريئة ومحبوبة" في سلسلة من الأفلام الرومانسية الكوميدية مثل "حديث الوسائد" والذي نالت عنه ترشيحا لجائزة الأوسكار وفيلم "لمسة المنك".

    الممثل المصري محمد نجم

    رحل محمد نجم، الذي يعد أحد رواد الكوميديا المسرحية المصرية، في 5 يونيو/ حزيران عن 75 عاما، واكتسب "نجم" شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها، مثل مسرحيات "عش المجانين" "اعقل يا مجنون" "عبده يتحدى رامبو" "أولاد دراكولا" "البلدوزر".

    الممثل المصري هيثم أحمد زكي

    فجع الوسط الفني العربي لوفاة الممثل الشاب في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني عن 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وتوفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ومن أشهر أعماله الفنية فيلم "البلياتشو" و"حليم" ومسلسلات "السبع وصايا" و"كلبش الجزء الثاني".

    المطرب المصري شعبان عبد الرحيم

    رحل شعبان عبد الرحيم، الذي كان من أبرز المطربين الشعبيين في مصر، في 3 ديسمبر/ كانون الأول عن 62 عاما، وحقق شهرة واسعة من أغنيته "أنا بكره إسرائيل" و"هبطل السجاير" كما أنه شارك في بطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داوود عبد السيد.

    الممثل الأمريكي لوك بيري

    صدمت هوليوود لوفاة واحد من أشهر نجومها خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، في 4 مارس/ آذار عن 52 عاما، وصنع لوك بيري شهرته من بطولته للفتى المتمرد والجريء في المسلسل التلفزيوني الأمريكي في التسعينيات "بيفرلي هيلز 90210" وتوفي إثر إصابته بجلطة دماغية شديدة في منزله بإحدى ضواحي لوس أنجلوس.

    الممثل المصري طلعت زكريا

    غيب الموت الممثل الكوميدي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول عن 58 عاما، وبدأ مشواره الفني منذ تسعينيات القرن الماضي، بمشاركته في مسرحيات كوميدية منها "فارس وبني خيبان"، ثم لمع في أدوار البطولة الثانية في العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية، منها مسلسل "النوة" للمخرج محمد فاضل، وأفلام مثل "كلام في الحب"، حتى صعد إلى البطولة المطلقة في أفلام "طباخ الرئيس" و"حاحا وتفاحة".

    الممثل البريطاني ألبرت فيني

    رحل في 7 فبراير/ شباط عن 82 عاما، وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في مسرحيات وليام شكسبير وراح يتنقل بعدها بين السينما وأدوار مسرحية نالت إعجاب كبير وحاز على 3 جوائز "غولدن غلوب" ومن أشهر أفلامه "Murder on the Orient Express" و"Erin Brokovich" مع جوليا روبرتس.

    الممثل المصري محمود الجندي

    توفي الممثل المصري، الذي كان من أبرز نجوم العالم العربي في فترة الثمينينات والسعينيات من القرن الماضي في 11 نيسان/ أبريل عن 74 عاما، بعد مروره بأزمة صحية قصيرة، ويزخر مشواره الفني بالعديد من الأعمال الناجحة منها مسلسلات "دموع في عيون وقحة" و"الشهد والدموع" ومسرحية "علشان خاطر عيونك" وفيلم "حكايات الغريب".

    إيلايجا كامنغز

    رحل عضو الكونغرس الديمقراطي البارز في 17 أكتوبر/ تشرين الأول عن 68 عاما، ونال شهرة من أنه كان في صلب التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحكم.

    روسي تايلور

    رحلت الممثلة الأمريكية في 28 يوليو/ تموز عن 75 عاما، والتي أدت صوت الشخصية الكرتونية الشهيرة "ميني ماوس" حبيبة "ميكي ماوس" لأكثر من 3 عقود.

    المخرج المصري سمير سيف

    توفي "سيف" الذي كان من أبرز مخرجي السينما المصرية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول عن 72 عاما، وقدم على مدى نصف قرن مدى نحو 30 فيلما، من أبرزها "غريب في بيتي" و"الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد، و"سوق المتعة" و"معالي الوزير" بطولة أحمد زكي ولبلبة.

    كما تعاون سمير سيف بشكل وثيق مع الفنان عادل إمام، وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام، بداية من "المشبوه" ثم "الغول" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"النمر والأنثى" و"المولد" و"شمس الزناتي".

    المخرج التونسي شوقي الماجري

    رحل شوقي الماجري في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عن 57 عاما، اكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سوريا، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة، ومن أبرز الأعمال التي أخرجها مسلسل "دقيقة صمت" و"حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة "إيمي" العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، وفيلم "مملكة النمل".

    انظر أيضا:

    الموت يغيب لاعب نادي الزمالك السابق
    الموت يغيب ثاني مغنية كورية خلال شهر واحد في ظروف غامضة
    الموت يغيب شقيقة المطرب جورج مايكل في نفس تاريخ وفاته
    وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    هكذا عبر الجزائريون عن حزنهم لفراق قايد صالح... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الجزائر, تونس, مصر, محمد مرسي, عزت أبو عوف, فاروق الفيشاوي, وفيات, زين العابدين بن علي, أحمد قايد صالح, الباجي قايد السبسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك