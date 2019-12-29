وسط بحر من المظلات... أكثر من ألف يتظاهرون تحت المطر الغزير في هونغ كونغ

احتشد أكثر من ألف شخص تحت المطر في متنزه بحي المال في هونغ كونغ، اليوم الأحد، مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وسط بحر من المظلات.

وارتدى المشاركون في التجمع، وهم مزيج من الشبان وكبار السن، ملابس سوداء وأقنعة طبية باللون الأزرق الفاتح لإخفاء هوياتهم وأنصتوا لمنظمي التجمع وهم يتحدثون من على منصة متنقلة، حسب "رويترز".

وقالت امرأة ترتدي ملابس سوداء وكنيتها وونغ وتبلغ من العمر 30 عاما "قد يكون عدد المشاركين أقل. نعلم جميعا أنه مهما كان عدد الذين يخرجون للاحتجاج أو عدد مرات خروجهم فإن الحكومة تتجاهلهم".

وأضافت "لن يتوقف مواطنو هونغ كونغ أبدا، نرى إجحافا وظلما، هذا يتناقض مع معتقداتنا الأساسية".

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ أكثر من ستة أشهر فجرها مشروع قانون تراجعت عنه السلطات وكان من شأنه السماح بتسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني للمثول أمام المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

© REUTERS / LUCY NICHOLSON محتجون يتظاهرون تحت المطر في هونغ كونغ

وتطورت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى حراك أوسع يطالب بالديمقراطية وعاد ليشهد المزيد من المواجهات بين الشرطة والمحتجين في الأيام القليلة الماضية بعدة مراكز تجارية ومناطق سياحية مزدحمة.

وأمس السبت ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على نحو 12 متظاهرا واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريق تجمع يهدف لتعطيل عمليات البيع في متاجر قرب الحدود مع البر الرئيسي الصيني.

ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات خلال الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك عد تنازلي حتى بدء العام الجديد ومسيرة في أول يناير/ كانون الثاني قد تشارك فيها أعداد كبيرة من المتظاهرين.