طهران: المواطنة الأسترالیة اعتقلت بتهمة انتهاك الأمن القومي الإيراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن المواطنة الاسترالية، غيلبرت، اعتقلت بتهمة خرق الأمن القومي الإيراني.

وذكر موسوي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إسنا" الإيرانية، أن المحكمة الصالحة أصدرت الحكم بحقها مع مراعاة جميع القوانين المرتبطة.

وأضاف موسوي "لقد أثبتت التجربة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترضخ للأجواء السياسية والدعائية المفتعلة وأن هذه المواطنة الاسترالية تقضي وکأي مدان آخر صدر بحقه حكم قضائي، فترة محكوميتها مع التمتع بجميع حقوقها القانونية".

وتابع "الرأي العام لن ينسى كيفیة تعامل الحکومة الأسترالية مع السيدة الإيرانية، نغار قدس كني، والتي ألقي القبض علیها وواجهت تصرفا لا إنساني خلال 28 شهرا دون ارتکابها أدنى جرم".

وأشار إلى "ولادة طفلها في السجن وفصل الرضيع عن الأم، وإقامتها الجبرية في المنزل بدلا من السجن وحرمان الأم من رؤية رضيعها بشكل منتظم. وفي نهایة المطاف تسلیمها إلى أمریكا انتهاكا للالتزامات القنصلية منها التصرفات المناهضة للقانون وحقوق الانسان من نماذج المعاملة التي جرت بحق السیدة قدس کني".