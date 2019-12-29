ظريف يتجه إلى موسكو الليلة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأحد أن زيارة محمد جواد ظريف لموسكو ستتم الليلة في إطار المشاورات الجارية بين جمهورية إيران الإسلامية وكبار المسؤولين الروس.

موسكو – سبوتنيك . ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عباس موسوي قوله "الليلة، ستتم زيارة محمد جواد ظريف لموسكو في إطار المشاورات الجارية بين جمهورية إيران الإسلامية وكبار المسؤولين الروس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الدولية خلال هذه الرحلة".

كما قال عباس موسوي عن زيارة وزير الخارجية المحتملة لنيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن، "لقد تمت دعوة وزير الخارجية لحضور اجتماع استثنائي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة".

وقال موسوي إن الاجتماع سيعقده مجلس الأمن لمناقشة ميثاق الأمم المتحدة، وقال "يعتزم وزير الخارجية حضور الاجتماع، شريطة أن يتم مناقشة العقوبات والإجراءات اللازمة".