كييف تسلم 63 أسيرا للوهانسك مقابل 25 فردا قواتها

سلمت السلطات الأوكرانية في إطار عملية تبادل الأسرى في دونباس 63 شخصا لكيان جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، مقابل 25 أسيرا من القوات الأوكرانية.

غورلوفكا (محافظة دونيتسك)- سبوتنيك. وبحسب ما أكدت ممثلة لوهانسك في مجموعة العمل الإنسانية في مينسك أولغا كوبتسيفا "تمت عملية تبادل الأسرى، نحن سلمنا 25 شخصا، واستقبلنا 63، فيما رفض 9 أشخاص العودة إلى جمهورية لوهانسك".

وفي وقت سابق، ناقش فريق الاتصال حول دونباس مسألة تبادل السجناء. وقال ممثل روسيا في مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف، إن أطراف النزاع وافقت على شروط الإفراج عن المعتقلين وتبادلهم قبل نهاية العام. كييف أكدت الاتفاق على تبادل السجناء في دونباس قبل نهاية العام. وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، داريا موروزوفا، أن تبادل الأسرى بين كييف ودونباس سيتم اليوم الأحد.

والجدير بالذكر أن عملية تبادل الأسرى هذه تعد الأولى منذ حوالي عامين، وتمت عقب مفاوضات مطولة ضمن مجموعة العمل الإنسانية في مينسك.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا، في شهر شباط / فبراير من نفس العام.