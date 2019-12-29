ليس بالإسفلت فقط... تعرف على كيفية تعبيد الطرق في جنوب أفريقيا

ابتكرت شركة في جنوب أفريقيا طريقة مميزة لرصف الطرق، وهي باستخدام قارورات البلاستيك الفارغة في خلطات الإسفلت.

تشتهر جنوب أفريقيا بضعف البنية التحتية التي تنجم عنها رداءة بعمليات رصف الشوارع، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، وتقدر الخسائر السنوية لقرابة الثلاثة مليارات دولار ونصف، تتوزع بين تكاليف الترميم ومعالجة المصابين في الحوادث، وإصلاح السيارات المتأذية من الحفر، حسب ماذكره تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبدأت الشركة في أغسطس/آب الماضي باستعمال جزء من البلاستيك أثناء رصف شوارع في مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية، شرقي البلاد، حيث ذكرت أنها أعادت صرف 400 متر من طريق على مشارف المدينة، استخدت فيها 40 ألف قارورة من البلاستيك.

واستخدمت الشركة مادة بولي إيثيلين العالية الكثافة، التي تعمل على تدوير زجاجات الحليب البيضاء إلى كريات صغيرة يتم تسخينها لحراراة تصل إلى 190 درجة مئوية حتى تذوب وتخلط مع مواد أخرى، حيث تشكل في كل طن من الإسفلت قرابة 118-128 زجاجة بلاستيك.

وحسب الشركة تم توفير الكثير من المال مقارنة بعملية المعالجة التقليدية للإسفلت، حيث قال مديرها في ذلك أن هذه العملية توفر مالاً أكثر وتستمر لفترة أطول.