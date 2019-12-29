أمريكا: نراقب تصرفات كوريا الشمالية عن كثب.. والوضع مقلق

قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تراقب تصرفات كوريا الشمالية عن كثب وتجد الموقف هناك يدعو إلى القلق ولكن هناك خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.

وبحسب "رويترز" قال أوبراين في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة (إيه.بي.سي) إن واشنطن تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعهداته إزاء نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وتصاعد التوتر في المنطقة وسط انهيار محادثات نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حذر نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ري تاي سونج من أن الولايات المتحدة قد تتوقع "هدية عيد الميلاد" من بيونغ يانغ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على ذلك "هذا جيد، سنجد المفاجأة، وسنتعامل معها بنجاح كبير. دعونا نرى ما يحدث. لقد فاجأ الجميع، ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون عقد اجتماعا مع كبار قادة الجيش الأحد الماضي لبحث سبل تعزيز القدرات العسكرية وذلك وسط قلق متزايد من احتمال عودة بيونغ يانغ لمسار المواجهة مع واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم لبحث سبل "تعزيز قدرات القوات المسلحة للبلاد... عسكريا وسياسيا"، بحسب ما نقلت "رويترز".