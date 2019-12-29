البابا فرنسيس ينعي ضحايا هجوم مقديشيو الإرهابي

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى الصلاة على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن وفاة 90 شخصا على الأقل، مضيفا أنه يشارك الأحزان مع أهاليهم.

وقال البابا فرنسيس، بحسب موقع "الفاتيكان نيوز": "دعونا نصلي للرب من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الرهيب، الذي وقع أمس في مقديشو في الصومال، إذ أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل أكثر من 70 شخصا (وصل عدد القتلى إلى 90 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات الصومالية)".

وشهدت العاصمة الصومالية، مقديشو، صباح أمس السبت، تفجير شاحنة ملغومة، أسقطت 90 قتيلا، على الأقل، وإصابة العشرات.

وتداولت بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للانفجار الدموي.

وذكر تقرير منظمة دولية تعمل في الصومال، ظهر أمس السبت، أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا في انفجار شاحنة ملغومة بالعاصمة، مقديشو، اليوم السبت.

وأمس السبت، نقل راديو "دالسان" المحلي عن المتحدث باسم مستشفى المدينة، قوله، إن "المستشفى استقبل 71 جثة و60 جريحا؛ إثر التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مكتب للضرائب بأفغوي، جنوب غربي مقديشو، صباح اليوم، السبت". فيما نقل الراديو أنباء أولية عن وصول عدد القتلى جراء التفجير إلى نحو 90 قتيلا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، إسماعيل مختار عمر، أن "عدد قتلى الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح السبت عند نقطة تفتيش مرشح للارتفاع"، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

وأدى الانفجار إلى مقتل العديد من طلاب جامعة بنادر، أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الانفجار.

ووقع الانفجار في وقت مبكر أثناء ذهاب معظم المواطنين إلى أماكن عملهم وتعليمهم، ما يرفع نسبة الخسائر البشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الصومالية المسلحة.