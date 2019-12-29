إنتهاء عملية تبادل عدد من الأسرى بين دونيتسك وأوكرانيا

سلمت أوكرانيا لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، 60 أسيرا، ومن المقرر أن يتم تسليم المزيد من الأسرى في وقت لاحق.

دونيتسك - سبوتنيك. وبحسب ما أكدت ممثلة جمهورية دونيتسك داريا موروزوفا، فإن دوينتسك سلمت للسلطات الأوكرانية 52 شخصا من أفراد القوات الحكومية.

وأوضحت موروزوفا أن السلطات الأوكرانية "لم تسلم حتى الأن من تبقى من الأسرى المقرر مبادلتهم"، مشيرة إلى أنه تم حتى الأن تسليم 60 شخصا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دونباس بأن عملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد بدأت اليوم الأحد في منطقة دونباس.

وذكرت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، داريا موروزوفا، في تصريحات صحفية أن ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غادروا بالفعل إلى الأراضي الأوكرانية لبدء الإجراء.

يذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا، في شهر شباط / فبراير من نفس العام.