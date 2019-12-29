5 جثث ورأسان... "سفينة أشباح" ترسوا على الشاطئ وتثير حيرة السلطات اليابانية

عثرت السلطات اليابانية على سفينة خشبية جرفتها الأمواج إلى شاطئ جزيرة، بها بقايا بشرية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، عثر خفر السواحل عثر على 5 جثث ورأسين بشريين داخل حطام السفينة التي رست على شاطئ جزيرة سادو.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرأسان ينتميان إلى الجثث الخمس، أم يعودان إلى شخصين آخرين.

ويعتقد مسؤولون يابانيون أن السفينة قادمة من كوريا الشمالية، عقب رؤيتهم لكتابة باللغة الكورية على حطام السفينة.

وقال المحققون إن سبب وفاة الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال قيد البحث والمتابعة.

يذكر أنه يكون من الصعب إجراء تحقيق مشترك في مثل هذه الأنواع من الحوادث، في ظل توتر العلاقات بين البلدين.