وفاة أحد منقذي "فتية كهف تايلاند" إثر عدوى أصيب بها خلال العملية

أعلن مسؤولون وفاة أحد أعضاء فريق الإنقاذ الذي أنقذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم من كهف غمرته المياه في تايلاند العام الماضي.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، توفي الرقيب بيروت باكبارا أحد أفراد القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية، إثر عدوى في الدم أصيب بها خلال عملية الإنقاذ.

وذكر بيان أصدرته البحرية التايلاندية أن باكبارا كان تحت إشراف طبي خلال مرضه لمدة عام، لكن حالته ساءت وتوفي يوم الجمعة.

Beiret Bureerak, a Thai navy SEAL who took part in the cave rescue of 12 boys and their soccer coach, has died from an infection he picked up at the timehttps://t.co/fj5ubmbNPy — SBS News (@SBSNews) December 27, 2019

يذكر أنه تم إخراج مجموعة من فريق "وايلد بورز" التايلاندي لكرة القدم المؤلف من 12 فردا، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما، من كهف ثام لوانغ قرب الحدود مع ميانمار في 23 يونيو/حزيران 2018.

وكانت الأمطار قد اجتاحت الكهف، واحتجزت الفريق في عمق الأرض، ليتم إنقاذهم في عملية نالت اهتماما عالميا.

وضمت مهمة الإنقاذ غواصين خبرة من الأجانب، مع البحرية التايلاندية.