طيار ينفذ هبوطا اضطراريا في حقل ذرة وينقذ حياة الركاب

تمكن طيار من تنفيذ هبوط اضطراري لطيارة من طراز "سيسنا" الأمريكية الصنع في حقل ذرة وأنقذ حياة جميع الركاب على متنها.

ووفقا لصحيفة "لا ناسيون" الكوستاريكية قام الطيار بتنفيذ الهبوط في حقل ذرة يقع على بعد ثلاثة كيلومترات من المدرج وذلك بسبب تعطل أحد المحركات خلال التحليق في ظروف جوية سيئة.

وبحسب الصحيفة تمكن الطيار من تنفيذ الهبوط والحؤول دون وقوع مأساة على الرغم من سوء الأحوال الجوية ورطوبة الأرض.

وقام بتنظيم الرحلة رجل الأعمال الأرجنيتي خوسيه لوبيز كارباليدافي رغبة منه أن يجرب الطائرة ليقرر ما إذا كان سيشتريها وكان أقاربه أيضًا على متن الطائرة.