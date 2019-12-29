واشنطن: سنتخذ إجراءات مناسبة في حال أطلقت بيونغ يانغ صواريخ باليستية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة، ستتخذ الإجراء المناسب إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن أوبراين أكد في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) أن لدى واشنطن "أدوات" كثيرة "في جعبتها" للرد على مثل هذه التجارب.

وتابع قائلا "نحتفظ بحق اتخاذ القرار (المناسب)، لكن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء كما نفعل في مثل هذه المواقف... إذا تبنى كيم جونغ أون هذا المنهج سنشعر بخيبة أمل غير عادية وسنعبر عنها".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في بيان إن كيم رئيس حزب العمال الكوريين الحاكم رأس جلسة أول يوم من الاجتماع العام لبحث "القضايا المهمة الناجمة عن بناء الحزب وأنشطته وعن بناء الدولة والدفاع الوطني".

وأضافت الوكالة أن الاجتماع عُقِدَ لمناقشة سبل التغلب على التجارب والصعوبات المتنوعة والقاسية ومواصلة تسريع تطور الثورة من خلال موقف مستقل وشفاف مناهض للإمبريالية.

ويأتي الاجتماع العام لحزب العمال الكوريين الحاكم بعد أسبوع من عقد بيونغ يانغ الاجتماع العسكري المركزي للحزب لبحث تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وطلبت كوريا الشمالية من واشنطن تقديم مبادرة جديدة لإنهاء الخلافات بينهما حول برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية. وحذرت كوريا الشمالية واشنطن هذا الشهر من أنها إذا لم تف بتوقعاتها فسوف ترسل لها ”هدية في عيد الميلاد“ لن تعجبها.