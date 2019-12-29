البنتاغون: ضرباتنا في العراق وسوريا استهدفت 5 منشآت لـ"حزب الله"

بيان للجيش الأمريكي: الضربات الأمريكية في العراق وسوريا استهدفت خمس منشآت لكتائب حزب الله منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة

وقال البنتاغون في بيانه على موقعه الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية.

يتبع...